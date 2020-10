TK zajmie się zakazem aborcji. Michał Woś: to ludobójstwo

"Dziś z Magdaleną Biejat i Marceliną Zawiszą złożyłyśmy pismo w sprawie dostępu do listy podpisów posłanek i posłów, którzy podpisali się pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zakazu aborcji" - poinformowała w czwartek na Twitterze posłanka Lewicy Paulina Matysiak.

Dokument został złożony zimą zeszłego roku i dopiero teraz Trybunał Konstytucyjny wyda wyrok w sprawie dopuszczalności przerwania ciąży ze względów embriopatologicznych, czyli wtedy, kiedy uszkodzony jest płód. Jednym z sygnatariuszy wniosku do TK jest Michał Woś. "Podpisałem się pod wnioskiem. Aborcja to największe ludobójstwo XXI wieku" - stwierdził w piątek późnym wieczorem na Twitterze wiceminister sprawiedliwości (wcześniej minister środowiska - red.).

We wcześniejszych wywiadach polityk Solidarnej Polski próbował udowodnić, że ustawa z 1993 roku o planowaniu rodziny jest niezgodna z ustawą zasadniczą. - Trybunał Konstytucyjny raz na zawsze w sposób jasny i precyzyjny powinien dookreślić, że skoro życie jest chronione w Konstytucji RP od poczęcia, to niepełnosprawność - jako przesłanka eugeniczna do dokonania aborcji - także wprost jest niezgodna z Konstytucją - mówił WOŚ w rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną.