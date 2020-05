"The New York Times" w hołdzie dla ofiar koronawirusa. Pierwsza strona zapełniona nazwiskami

"The New York Times" oddał hołd ofiarom koronawirusa. Cała pierwsza strona dziennika zapełniona jest nazwiskami osób, które w Stanach Zjednoczonych zmarły na COVID-19. Pośród setek nazwisk widnieje nazwisko Polaka - mjr. Jerzego Główczewskiego, pilota Polskich Sił Powietrznych, który w czasie II wojny światowej służył w Dywizjonie 308 „Krakowskim”. Mjr Główczewski uczestniczył w jednej z ostatnich bitew lotniczych nad Gandawą w 1945 r. Zmarł 13 kwietnia w Nowym Jorku w wieku 97 lat. Dopiero miesiąc później "The New York Times" poinformował, że przyczyną śmierci był wirus SARS-CoV-2.