Biedronka wprowadza testy na koronawirusa. Znamy szczegóły

Test na COVID-19 można będzie kupić w Biedronce

Testy na COVID-19 wykrywające przeciwciała koronawirusa będą dostępne w sieci Biedronka od 15 marca. Za produkcję tych testów odpowiedzialne jest szwajcarskie laboratorium PRIMA Lab. Produkt oferowany przez dyskont to tzw. test serologiczny.

Oznacza to, że te testy będą umożliwiały wykrycie, czy badana osoba wytworzyła przeciwciała IgG oraz IgM przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, który wywołuje groźną chorobę - COVID-19.

Test na COVID-19, który będzie można kupić w dyskoncie ma ponad 98 proc. dokładności. Jego cena to 49,99 zł. Jak dodał serwis money.pl, test będzie można wykonywać w warunkach domowych. Konieczna jest mała próbka krwi. Czas oczekiwania na wynik to ok. 10 minut.