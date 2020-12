Białystok. 16-latek zakuty w kajdanki za "oszustwo" w Biedronce. Sprawę bada RPO

W piątek 13 listopada 16-latek robił zakupy w sklepie Biedronka przy ul. Antoniukowskiej 56 w Białymstoku. Nastolatek przy kasie samoobsługowej zapłacił za dwie tańsze bułki. W rzeczywistości były one droższe. Mimo że różnicę - 2,12 zł - niezwłocznie wyrównał, to zatrzymał go ochroniarz. Na miejsce przybyli również policjanci, którzy założyli mu kajdanki i odwieźli do internatu.