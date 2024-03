Terroryści byli tylko 15 minut w budynku? Nowe ustalenia

W piątek doszło do ataku na salę koncertową Crocus City Hall w Krasnogorsku pod Moskwą. Uzbrojeni napastnicy otworzyli ogień do widzów, a także doszło do eksplozji. Wybuchł pożar, który doprowadził do zawalenia się dachu budynku. Oficjalnie potwierdzono śmierć 133 osób.