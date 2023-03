Ten zakaz nie podoba się Polakom. Miażdżące wyniki sondażu

Zakaz sprzedaży samochodów spalinowych. Polska ma problem

Nowe regulacje torują drogę do celu, jakim są zerowe emisje CO2 z nowych samochodów osobowych i dostawczych w 2035 roku. Unijny cel polega na zmniejszeniu do 2050 roku emisji CO2 wytwarzanych przez nowe samochody osobowe i dostawcze o 100 proc. w stosunku do 2021 roku. Pośrednie cele redukcji emisji na 2030 rok ustalono na 55 proc. dla samochodów osobowych oraz 50 proc. dla samochodów dostawczych. Samochody już wyprodukowane i wprowadzone do ruchu nadal będą mogły jeździć po drogach.