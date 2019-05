Tęczowa Matka Boska. Posłanka PiS składa zawiadomienie do prokuratury na dziennikarkę "GW"

Anna Maria Siarkowska, członkini klubu parlamentarnego PiS, złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa na tle wyznaniowym. Chodzi o udostępnienie na Twitterze grafiki Matki Boskiej Częstochowskiej z tęczową aureolą w tle. Jeden z wniosków dotyczy dziennikarki Dominiki Wielowieyskiej.

"Dominika Wielowieyska działając w zamiarze bezpośrednim, obraziła moje uczucia religijne oraz znieważyła grupę osób z powodu ich przynależności wyznaniowej" - czytamy we wniosku udostępnionym przez parlamentarzystkę. Według Siarkowskiej udostępnienie grafiki z tęczową Matką Boską mogło złamać dwa zapisy kodeksu karnego - art. 196 oraz 257.

Pierwszy z nich dotyczy obrazy uczuć religijnych, za co grozi grzywna, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat. W drugim chodzi o "publiczne znieważenie grupy ludności lub osoby" m.in. ze względu na wyznanie. Kodeks przewiduje za to 3 lata więzienia.