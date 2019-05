Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar pyta o sprawę Elżbiety Podleśnej: kto wydał rozkaz?

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wystosował pisma do prokuratora rejonowego w Płocku i komendanta stołecznego policji, w których pyta o zatrzymanie Elżbiety Podleśnej. Kobieta usłyszała zarzut obrazy uczuć religijnych w związku z rozwieszeniem plakatów przedstawiających wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej w tęczowej aureoli.

Rzecznik, w liście do prokuratora rejonowego w Płocku Norberta Pęcherzewskiego, prosi o informacje o stanie sprawy i wyjaśnienie, czy to on zatwierdził przeszukanie w mieszkaniu Elżbiety Podleśnej. Nadinspektora Pawła Dobrodzieja, komendanta stołecznego policji pyta natomiast o podstawy prawne i przesłanki zatrzymania oraz przeszukania mieszkania kobiety. RPO chce się także dowiedzieć, czy policja podejmowała wczesniej działania "mające na celu zapewnienie stawiennictwa zatrzymanej oraz czy wcześniejsza postawa E. Podleśnej uzasadniała podejrzenie, że nie stawi się na wezwanie lub w inny bezprawny sposób będzie utrudniała postępowanie".