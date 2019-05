Matka Boska z tęczową aureolą. Brudziński: policja zatrzymała osobę podejrzewaną o dokonanie profanacji

Policja zatrzymała 51-latkę, która jest podejrzana o profanację wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej. O sprawie poinformował Joachim Brudziński. "Żadne bajanie o wolności i 'tolerancji' NIKOMU nie daje prawa do obrażania uczuć ludzi wierzących" - napisał minister.

W poniedziałek policja zatrzymała osobę podejrzewaną o dokonanie profanacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej w Płocku. To 51-letnia kobieta. Funkcjonariusze weszli do jej mieszkania w Warszawie, gdzie znaleziono kilkadziesiąt obrazków z wizerunkiem Matki Boskiej z tęczową aureolą

O sprawie poinformował szef MSWiA Joachim Brudziński. "Osoba ta była wytypowana już od kilku dni ale przebywała za granicą" - czytamy we wpisie ministra. Jeszcze dziś zostaną postawione jej zarzuty. Chodzi o art. 196 KK. czyli: "kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2".