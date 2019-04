Grób Pański w Płocku. "Tak Kościół Katolicki szczuje do nienawiści!"

Jak głosi podpis, zdjęcie Grobu Pańskiego zrobiono w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płocku (woj. mazowieckie). W sieci udostępnił je m.in. Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Na fotografii widać krzyż otoczony "grzechami", wśród których znalazło się m.in. LGBT.



Organizacja nie kryje swojego oburzenia. "Tak Kościół Katolicki szczuje do nienawiści! Księża nie mogli się powstrzymać nawet w tak ważne dla katolików święto, by nie okazać pogardy i nienawiści do bliźniego" – czytamy we wpisie.