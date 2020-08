Tarnów. Kuria wydała komunikat ws. molestowania przez ks. Stanisława P. "Sprawa nie została doprowadzona do końca"

Zobacz też: LGBT i kontrowersyjne słowa kuratora. Aleksander Kwaśniewski ostrzega przed wojną domową

Kuria w Tarnowie przyznaje się do błędu. "To nie powinno się nigdy zdarzyć"

"Kierujemy słowa przeproszenia, zwłaszcza do Osób Pokrzywdzonych i ich rodzin, a także wyrażamy żal, iż sprawa zgłoszona w roku 2002 nie została doprowadzona do końca. To nie powinno się nigdy zdarzyć. Mamy świadomość tego, że fakt ten rzutuje negatywnie na zaufanie co do prowadzenia innych spraw" - czytamy w komunikacie kurii.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski opublikował komentarz do komunikatu. Stwierdził w nim m.in., że biskup Wiktor Skworc, choć "odwołał księdza-pedofila z funkcji proboszcza, to jednak skierował go do posługi duszpasterskiej Gródku Podolskim na Ukrainie, mając pełną świadomość, że może dojść tam do kolejnych molestowań". "I rzeczywiście do nich doszło, o czym świadczy wspomniany w komunikacie list diecezji podolsko-kamienieckiej" - podkreślił duchowny.