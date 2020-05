Tarcza 3.0. Zasiłek opiekuńczy po raz kolejny wydłużony. Do kiedy tym razem?

Zasiłek opiekuńczy, wypłacany rodzicom dzieci w wieku do 8. roku życia w ramach tarczy 3.0 po raz kolejny został wydłużony. Do kiedy będzie wypłacany zasiłek opiekuńczy? I kto może go otrzymać?

Od 25 maja dzieci z klas 1-3 będą mogły wrócić do szkoły. Zgodnie z podanymi przez rząd informacjami, w szkołach nie będzie jednak realizowana podstawa programowa, a jedynie zajęcia opiekuńczo dydaktyczne. Będą one jednak dobrowolne. Powrót do szkoły nie jest obowiązkowy dla wszystkich dzieci, objętych nauczaniem wczesnszkolnym. Jeśli rodzic uzna, że nie chce posłać dziecka do szkoły, ponieważ obawia się o jego zdrowie i możliwość zarażenia koronawirusem, uczeń może zostać w domu i nadal korzystać ze zdalnego nauczania.

Tarcza 3.0. Co z zasiłkiem opiekuńczym?

Do kiedy będzie wypłacany zasiłek opiekuńczy w ramach tarczy antykryzysowej 3.0? W Dzienniku Ustaw zostało właśnie opublikowane rozporządzenie, które wydłuża prawo do pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 14 czerwca. Do tej pory obowiązywały przepisy, że prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje rodzicom do 24 maja. W związku z częściowym otwarciem szkół i umożliwieniem zajęć dydaktyczno-opiekuńczych dla uczniów klas 1-3, pojawiało się pytanie o to,* jak długo jeszcze zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany*. Najnowsze rozporządzenie rozwiewa już wszelkie wątpliwości w tej sprawie.

Tarcza 3.0. Zasiłek opiekuńczy - dla kogo?

Kto może otrzymywać zasiłek opiekuńczy do 14 czerwca? Zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci do lat 8, które nie mogą uczęszczać do żłobka, przedszkola lub szkoły, ani nie może nad nimi sprawować opieki inny członek rodziny lub niania.