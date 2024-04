Takich kwot nie wydawano przez lata. To zasługa Putina

Wojna w Ukrainie pomogła zwiększyć światowe wydatki na wojsko do najwyższego poziomu od 35 lat - pisze "The New York Times". W zeszłym roku nakłady na obronność i zbrojenia sięgnęły 2,4 biliona dolarów, co oznacza wzrost o 6,8 proc. w porównaniu z 2022 r.