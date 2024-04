Przełom ws. Ukrainy? "To udaremnia kalkulacje Putina"

Niemiecka prasa o ważnym sygnale dla Kijowa

W "Volksstimme" z Magdeburga czytamy: "Dywagacje na temat amerykańskiego wsparcia dla Ukrainy tymczasem dobiegają końca, pod warunkiem zatwierdzenia przez Senat. To ważny sygnał dla kraju zaatakowanego przez Putina: nie zostawimy was. Ale teraz ta pomoc musi nadejść szybko. Kreml już grozi dalszymi ofensywami, nie pozostawiając wątpliwości, że niezmiennie jest gotów do aneksji dużej części Ukrainy. Rosyjski minister spraw zagranicznych snuje obecnie bez ogródek opowieść o Ukrainie jako 'części rosyjskiego świata'. Decyzja w sprawie pomocy finansowej z Waszyngtonu na chwilę zdejmuje presję z europejskich sojuszników, w tym Niemiec. Nie może być jednak źle zrozumiana jako sygnał, by się póki co wycofać, na przykład w celu uniknięcia krytyki w polityce wewnętrznej. Zasadniczo obowiązuje następująca zasada: rosyjska agresja musi zakończyć jak najszybciej, ale w żadnym wypadku na warunkach Putina".