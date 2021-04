Tak Putin mąci w Europie. Jest 100 dowodów. A to dopiero początek

W raporcie Unii Europejskiej znalazło się 100 przykładów na publikowanie nieprawdziwych informacji na temat szczepionek na COVID-19 przez media w Rosji. Lwia ich część to państwowe środki przekazu kontrolowane przez ekipę Władimira Putina. Do siania dezinformacji Rosjanie wykorzystywali serwisy internetowe i konta w mediach społecznościowych. Raport obejmuje okres od grudnia 2020 roku do kwietnia 2021 roku.