Niemcy kupią 30 milionów dawek Sputnika

Niemiecki polityk ogłosił decyzję podczas podróży do Moskwy, gdzie rozmawiał z tamtejszym ministrem zdrowia Michaiłem Muraszką. Do transakcji miałoby dojść w wakacje. Niemcy otrzymałyby po 10 milionów dawek w czerwcu, lipcu i sierpniu.

Rosyjska szczepionka jest dopuszczona do użytku w wielu krajach, ale wciąż budzi kontrowersje. W kwietniu słowacki Państwowy Instytut Kontroli Leków, stwierdził, że niektóre partie szczepionek Sputnik V importowane do Europy Wschodniej "nie mają tych samych cech i właściwości" co wersja szczepionki opisana w szanowanym czasopiśmie naukowym "The Lancet".