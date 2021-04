Turystyka szczepionkowa. Niemcy latają do Moskwy po Sputnika V

Wraz z około 50 innymi Niemcami przyjechał do Rosji na wycieczkę, aby zaszczepić się Sputnikiem V, rosyjską szczepionką na koronawirusa . Lenze obawiał się, że w Niemczech nie doczeka szczepienia nawet do końca roku.

To już druga grupa, którą po zastrzyk do Rosji wysłało norweskie biuro podróży World Visitor. - Do września chcemy ściągać do Moskwy 50 osób tygodniowo - mówi kierownik oddziału w Monachium Hans Blank. Zainteresowanie jest rzekomo "szalone".