Szczepienia. Michał Dworczyk o kolejnym kroku milowym w szczepieniach

Narodowy Program Szczepień przyspiesza - deklaruje rząd. Michał Dworczyk poinformował, że w poniedziałek zostanie wykonane 9-milionowe szczepienie. - Raporty spływają do nas co chwilę, do przekroczenia tej liczby brakuje kilkunastu tysięcy - ujawnił podczas telewizyjnego wywiadu.

Szef KPRM oraz pełnomocnik rządu ds. Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk (zdj. arch.) Źródło: East News , Fot: Tomasz Jastrzebowski