Każdy otrzyma skierowanie na szczepienie. Jest data

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki wraz z szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michałem Dworczykiem udali się z wizytą do województwa dolnośląskiego. Dzień rozpoczęli od konferencji w Punkcie Szczepień Powszechnych w Legnicy, podczas której premier ogłosił, że do 10 maja wszyscy obywatele Polski powinni otrzymać e-skierowanie na szczepienie przeciwko COVID-19.

Szef rządu stwierdził, że chciałby, aby każdy, kto chce, mógł zaszczepić się najpóźniej do sierpnia, może wcześniej (w zależności od liczby szczepionek, które przyjadą do Polski). - To jest ten moment, w którym możemy powiedzieć, że chcemy przejść do kontrofensywy - podkreślił.