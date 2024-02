Tajny raport na biurku Kaczyńskiego. O TVP i utracie władzy

Zdrada w TVP

Zgodnie z raportem, do przejęcia władzy w TVP doszło "w wyniku zdrady".Jako winnych wskazano wprost ówczesnego prezesa TVP Mateusza Matyszkowicza i jego najbliższego współpracownika Przemysława Herburta, byłego prokurenta TVP. To Herburt miał wprowadzić do TVP, przez podziemny parking, Piotra Zemłę i Tomasza Syguta i zaprowadzić ich do gabinetu prezesa TVP.