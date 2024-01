Tak Polacy oceniają przejęcie kontroli nad TVP. Ciekawe wyniki

Analiza wyników sondażu pokazuje, że osoby, które skończyły 50 lat (46 proc.) oraz respondenci posiadający wyższe wykształcenie (47 proc.) częściej niż pozostali aprobują sposób przejęcia kontroli nad publicznymi środkami przekazu. Wśród respondentów zarabiających od 3001 zł do 4000 zł netto najczęściej spotyka się pozytywne oceny sposobu przejęcia kontroli nad mediami publicznymi. Co więcej, pozytywnie do zmian w kierownictwie państwowych mediów odnosi się co druga osoba z miast liczących nie więcej niż 20 tys. mieszkańców - komentuje wyniki badania Wiktoria Maruszczak, senior project manager w SW Research.