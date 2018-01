Tajemniczy wypadek na Śląsku. Trzech nastolatków nie żyje

Chevrolet wypada z drogi. Uderza w drzewo i betonowy słup przed bramą kopalni Dębieńsko. Dwie jadące autem osoby: 17- i 18-latek zginęły. Ich ciała były w nienaturalnych pozycjach, jakby ktoś je przeniósł po śmierci. Dzień po wypadku policja znalazła ciało trzeciej ofiary. Leżało w lesie.

Wypadek wydarzył się około godziny 3 nad ranem, w nocy z niedzieli na poniedziałek, tuż przed bramą kopalni Dębieńsko. Prawdopodobnie zarejestrowały go zamontowane tam kamery monitoringu. Policja nie chce jednak na razie ujawniać, co widać na nagraniach.

Znaleziono go we wtorek ok. godz. 13. Leżał w lesie w Czerwionce-Leszczynach. Nie żyje.