Tajemnicza choroba atakuje dzieci. Przyczyną może być koronawirus

Koronawirus i tajemnicza choroba dzieci mogą być ze sobą powiązane

Koronawirus. Tajemnicza choroba dzieci - objawy

Tayah Fernandes, 4-latka z Wielkiej Brytanii od początku maja miała bóle brzucha i brak apetytu. Lekarze początkowo myśleli, że to to zwykłe zaparcia. Nie przyszło im do głowy, że problem może mieć inne, o wiele poważniejsze podłoże. W pewnym momencie dziecko zaczęło gorączkować. Którejś nocy 4-letnia Tayah obudziła się z bardzo wysoką gorączką. Rodzice bez namysłu odwieźli ją do szpitala.