Szymon Hołownia: w wyborach startuje się nie po to, by się w nich pokazać, ale by je wygrać

- Sekwencja była taka: przygotowaliśmy cztery konkretne postulaty, których wdrożenie przez prezydenta - ktokolwiek nim będzie - sprawi, że Rzeczpospolita będzie lepsza. Następnie zdzwoniliśmy się z Rafałem Trzaskowskim - nawiasem mówiąc była to pierwsza moja z nim rozmowa w życiu. Powiedziałem mu, że sądzę, że powinien odnieść się do nich publicznie, na żywo, tak by każdy mógł sam wyrobić sobie zdanie. Zgodził się. Zrobiliśmy więc to następnego dnia. I tyle. W trzech sprawach Trzaskowski się zobowiązał, w czwartej niuansował - opowiada Hołownia.

Szymon Hołownia: do ostatniej chwili wierzyliśmy, że jest możliwość wejścia do II tury

- Do ostatniej chwili ja i wielu moich współpracowników wierzyliśmy, że jest możliwość wejścia do drugiej tury. Ostatni tydzień mojej kampanii był absolutnie wyjątkowy. Ostatnie godziny w piątek przed północą - absolutnie spontaniczny przemarsz tysięcy ludzi przez śródmieście Warszawy, z żółtymi flagami, skandujących nasze wyborcze hasła, moje przemówienie po wspięciu się na pomnik Witosa na placu Trzech Krzyży... Ogromna mobilizacja naszych zwolenników i aktywistów w internecie, nasze akcje door to door, "ogrodówki" - odpowiednik "domówek" w czasach epidemii... opowiada Hołownia.

- Myśli się nad tym, jak sprawić, by serce nie przesłoniło głowy - odparł pytany, co myśli się w chwili, gdy już wiadomo, że przegrało się wybory i trzeba wyjść na scenę i wygłosić przemówienie do swoich sympatyków. - Zaufało mi 2,7 miliona ludzi! Wynik o cały kosmos lepszy od wyników starych partyjnych wyjadaczy. Nieprawdopodobnie fajna kampania. Obudzenie obywatelskości w tysiącach Polaków. Bezprecedensowa zbiórka obywatelska, kilkanaście tysięcy genialnych aktywistów w każdym polskim powiecie. Świetny program, 14 dokumentów, spójna wizja, komplet, jakiego nikt nie zrobił w polskiej polityce od co najmniej dekady. To jest mega sukces. Ale jednak w wyborach startuje się nie po to, by się w nich pokazać, ale by je wygrać - wyznał były kandydat na prezydenta.