Szydło mówi, że Polska ma do odegrania "ważną rolę" w Europie. I nagle pada słowo-klucz

"Jesteśmy państwem, które ma szansę odbudować Europę wartości" - przekonuje wicepremier Beata Szydło. Jak? Wskazała jeden ze sposobów.

Szydło przekonuje, że "nie jest to łatwe, ale ktoś musi się o wartości upomnieć". Jakie? W rozmowie pada wątek wypowiedzenia przez Polskę Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Szydło zapewnia, że polski rząd będzie "stać na straży, by gender nie przeniknęło do polskiej szkoł"