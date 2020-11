Szpital Narodowy na świeczniku. Dr Artur Zaczyński: zgłoszeń jest mało

- To przypadek jednego lekarza i jego opinii. Hotele dla medyków to projekt prowadzony od marca i one są cały czas w naszych zasobach (...). Osobiście czuję się skrzywdzony tą wypowiedzią, bo reszta personelu nie jest wcale tak niechętnie nastawiona i chce działać - mówił w rozmowie z TVN24 szef Szpitala Narodowego.