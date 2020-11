Szpital Narodowy "farsą"? "Od początku miał być symbolem"

W "Faktach po Faktach" na antenie TVN24 Reszka dodawał: - W Szpitalu Narodowym jest więcej personelu medycznego niż pacjentów. Za jedno łóżko płacimy 800 złotych dziennie, a za łóżko respiratorowe 3000 złotych. To jest najwyższy moment, żeby te łóżka zapełnić. Tworzy się tezę, że miejsc w szpitalach nie brakuje, ale na Mazowszu nie ma w ogóle miejsc na oddziałach chirurgicznych czy na intensywnej terapii.

Przytoczyliśmy te wypowiedzi w rozmowie z dyrektorem szpitala Arturem Zaczyńskim . - Żałuję, że ten lekarz, który tu się wypowiedział, nie zgłosił się do mnie, ponieważ każdy pracownik ma możliwości, jeśli tylko chce pomagać w szpitalu na Wołoskiej - mówi lekarz w rozmowie z Wirtualną Polską. - Pierwszy raz widzę pracownika, który skarżyłby się na dobre warunki pracy - dodaje.

Medycy zakwaterowani w luksusowym hotelu

Medycy mieszkają w pięciogwiazdkowego Regent Warsaw Hotel. Zaczyński zwraca uwagę na to, że koszty zakwaterowania pokrywa Polski Holding Hotelowy. Podkreśla, że lekarze są zameldowani osobno, co może sprawiać wrażenie przepychu, ale to podstawowa zasada bezpieczeństwa w sytuacji epidemicznej. Łóżka szpitalne pozostają zaś wolne, bo szpital powstawał z myślą o 27 tys. zachorowań dziennie. Dopóki liczba nowych chorych będzie niższa, dopóty pełne możliwości Szpitala nie będą wykorzystane.