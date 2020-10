Koronawirus. Decyzja GIS: nie będzie kwarantanny na Stadionie Narodowym

Według rzecznika GIS Jana Bondara, żadna z osób które zetknęły się tam z prezydentem Andrzejem Dudą nie zostanie wysłany na kwarantannę. - Nie ma 100 procentowej metody aby uchronić się przez zakażeniem, ale zachowanie dystansu i założenie maseczki zmniejsza to ryzyko. Oceniając, czy wysłać kogoś na kwarantannę czy nie bierze się to pod uwagę. Na stadionie mamy do czynienia z wielkimi przestrzeniami, osoby stały w dużej odległości i wszyscy posiadali maseczki. Nie ma przesłanek do podjęcia decyzji o kwarantannie kogokolwiek - mówi Jan Bondar.