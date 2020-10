Andrzej Duda ma koronawirusa. Dr Zaczyński: "Prace na PGE Narodowym trwają"

Andrzej Duda ma koronawirusa. Prace w szpitalu narodowym trwają

- Podczas spotkania z prezydentem zachowany był dystans. Nie ściskaliśmy sobie rąk. Mieliśmy maseczki. To ja bardziej nosiłem maseczkę dla prezydenta niż prezydent dla mnie. Jeśli tego by nie było, to rozumiem, że mogło powstać ryzyko zakażenia. Ale nic takiego się nie wydarzyło - wyjaśnia rozmówca WP. Jak dodaje doktor, "jeśli dwie osoby mają maseczki, to ryzyko zakażenia jest minimalne".