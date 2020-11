Koronawirus. Obostrzenia zostaną poluzowane? Decyzja coraz bliżej

Do planów rządu wobec trwającej epidemii dotarła Wirtualna Polska. Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, już za kilka dni dojdzie najprawdopodobniej do wycofania pewnych ograniczeń. - W weekend lub poniedziałek premier Mateusz Morawiecki przedstawi mapę znoszenia obostrzeń - przekazał w piątek szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski.

Koronawirus. Rząd poluzuje obostrzenia? Decyzja w sobotę

Zmiany dotyczyć będą też branży gastronomicznej i restauracji. Według naszych ustaleń, rządzący wciąż myślą jednak nad ostatecznym rozwiązaniem. Najpewniej lokale będą mogły funkcjonować i przyjmować klientów w sposób stacjonarny do określonej godziny. Mówi się, że ma to być godzina 19:00 lub 20:00. Później jedzenie będzie można tylko zamawiać na wynos lub odbierać osobiście.

Luzowanie obostrzeń wejdzie najprawdopodobniej w życie 30 listopada. "Etap odpowiedzialności" potrwa co najmniej do końca grudnia.

Obostrzenia będą luzowane? Minister zdrowia przeciwny

- Dla galerii handlowych okres świąteczny to ok. 30-40 proc. przychodów w całym roku. To również wpływy do budżetu, odmrażanie gospodarki. Przy odpowiedzialnym podejściu do przestrzegania sanitarnych rygorów jesteśmy w stanie wyjść naprzeciw przedsiębiorcom - mówi nam współpracownik szefa rządu.