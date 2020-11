Rząd PiS rozważa poluzowanie obostrzeń. Znamy szczegóły

Koronawirus w Polsce. Galerie handlowe zamknięte na Boże Narodzenie? Jarosław Gowin wyjaśnia

PiS dyskutuje. Zakupy w święta mogą przeważyć

Z naszych informacji wynika, że to właśnie szef resortu zdrowia jest za utrzymaniem obostrzeń ze względu możliwych wzrostów zachorowań na grypę, co skutkowałoby rozwojem pandemii koronawirusa.

Z kolei poluzowanie obostrzeń ma zwolenników wśród otoczenia premiera Mateusza Morawieckiego. - Dla galerii handlowych okres świąteczny to ok. 30-40 proc. przychodów w całym roku. To również wpływy do budżetu, odmrażanie gospodarki. Przy odpowiedzialnym podejściu do przestrzegania sanitarnych rygorów jesteśmy w stanie wyjść na przeciw przedsiębiorcom - mówi nam współpracownik szefa rządu.