Szpieg w Urzędzie Stanu Cywilnego. Były oficer służb mówi o jego działaniach

- A kiedy przyjechał do Polski szef CIA? Dwa dni temu... (dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) William Burns odwiedził Polskę w poniedziałek - przyp. red.). Możliwe, że coś przywiózł w tzw. pakiecie ukraińskim. Od strony kontrwywiadowczej, żeby służby mogły "prowadzić" 45 dyplomatów pracowników ambasady potrzebny jest do tego sztab ludzi, setki osób. Oficerowie kontrwywiadu, a do tego ekipy obserwacyjne i techniczne. Może lista 45 dyplomatów robi wrażenie w liczbach, ale sprawa urzędnika z Ratusza z punktu widzenia wywiadu to znacznie poważniejsza sprawa - mówi Faliński.