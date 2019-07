rekrutacja do liceum

Szkoła, do której nie zgłosił się ani jeden uczeń. Dyrekcja zaskoczona

Chociaż w tym roku wielu uczniów nie dostało się do wymarzonej szkoły średniej, a często nawet do żadnej, jest w Polsce placówka, do której nikt nie złożył papierów. Od września w Liceum Ogólnokształcącym w Gogołowej prawdopodobnie nie będzie pierwszej klasy.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Krążą plotki o planach zamknięcia szkoły (East News)

Dyrekcja szkoły i władze gminy nie kryją zdziwienia zerowym zainteresowaniem Liceum Ogólnokształcącym w Gogołowej w woj. śląskim. – "Zero chętnych" – mówi krótko Joanna Szymańska, sekretarz Urzędu Gminy w Mszanie, w rozmowie z portalem nowiny.pl.

Według władz jeszcze dwa tygodnie temu ponad 30 osób deklarowało zainteresowanie wyborem szkoły w Gogołowej. 21 osób po ukończonej szkole podstawowej oraz 12 osób po ukończeniu gimnazjum. 24 lipca upłynął termin składania papierów i, jak się okazało, dyrekcja szkoły nie ma co robić. Ani jeden uczeń nie przystąpił do rekrutacji.

Przedstawiciele placówki nie chcą publicznie zastanawiać się nad zaistniałą sytuacją, ale wśród mieszkańców od dłuższego czasu krążą plotki o planach zamknięcia szkoły.

W ubiegłym roku z powodu małej liczby chętnych nie uruchomiono pierwszej klasy. W tym roku prawdopodobnie sytuacja się powtórzy. Jedyna nadzieja jest jeszcze w uczniach, którzy nie dostali się do innych szkół, wskazanych jako placówki pierwszego wyboru.

Zobacz także: Dzieci Ilony Wrońskiej nie chodzą do szkoły. Aktorka zdradza, jak to na nich wpłynęło