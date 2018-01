Szef MSZ po spotkaniu w Brukseli: Przedstawimy naszą argumentację ws. reform w polskim sądownictwie

"Przedstawimy Komisji Europejskiej swoje argumenty ws. reform w polskim sądownictwie” - powiedział szef MSZ. Jacek Czaputowicz zapowiedział ciąg dalszy rozmów wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem.

"Zwracamy się do państw członkowskich UE, aby wysłuchały tych argumentów" zapowiedziało na Twitterze MSZ.

Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz spotkał się w niedzielę wieczorem w Brukseli z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem. - To była pierwsza nasza rozmowa, ale bardzo dobra. Będziemy kontynuować rozmowy w przyszłości - powiedział po spotkaniu Jacek Czaputowicz.

Minister spraw zagranicznych zdradził również, że umówił się na dalsze konsultacje na szczeblu ekspertów oraz zaprosił Fransa Timmermansa do Polski.

O spotkanie do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej zwrócił się szef MSZ. W piątek Czaputowicz w rozmowie z TVN24, zaznaczył że chce nawiązać bezpośrednie stosunki z Timmermansem. Podkreślał że "nie należy oczekiwać jakichś decyzji, bo nie o to chodzi". Dodał, że "jest to jego gest, Polski", żeby rozmawiać na temat uruchomienia przez Komisję Europejską artykułu 7 i "pokazać otwartość".