Spotkanie Czaputowicza z Timmermansem dobiegło końca. "Bedą dalsze konsultacje"

Spotkanie miało służyć poprawie relacji pomiędzy stronami po tym, jak w stosunku do Polski został uruchomiony art. 7 traktatu Unii Europejskiej. Minister Spraw Zagranicznych był zadowolony ze spotkania z wiceszefem KE. - Zaprosiłem go nawet do Warszawy, ustalamy terminy - powiedział Czaputowicz.

Czaputowicz nie miał zbyt dużo czasu na rozmowy z Timmermansem. (Agencja Gazeta, Fot: Kuba Atys)

Minister Spraw Zagranicznych Jacek Czaputowicz spotkał się z zastępcą przewodniczącego Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem. Głównym tematem rozmowy było uruchomienie art.7 traktatu UE wobec Polski. - Wymieniliśmy swoje spostrzeżenia, na pewno będą dalsze konsultacje - powiedział Czaputowicz.

Spotkanie nie było długie, ponieważ tuż po przybyciu Czaputowicza Timmermans wylatywał do Sofii. - Nie mogę się doczekać, by poznać jego poglądy, będę go bardzo uważnie słuchał. To dobry znak - mówił przed spotkaniem wiceszef KE. Innymi tematami rozmów były kwestie uchodźców i ochrona granic, a także sprawa Trybunału Konstytucyjnego w Polsce

Minister Spraw Zagranicznych zapewnił Timmermansa o dobrej woli Polski i chęci do dialogu. - Zaprosiłem go nawet do Warszawy, ustalamy terminy - podsumował.