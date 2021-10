Szczyt UE. Szefowa KE: System dyscyplinarny dla sędziów w Polsce musi zostać zmieniony

Podkreśliła, że fundamentalnym filarem praworządności jest niezawisłość sądów, co wskazała jako sedno dyskusji unijnych przywódców o Polsce na szczycie UE. - TSUE w lipcu uznał, że należy dokonać przebudowy Izby Dyscyplinarnej, a sędziowie, którzy zostali bezprawnie zwolnieni, muszą być przywróceni do swoich obowiązków. Oczekujemy, że Polska zastosuje się do tej decyzji - dodała Ursula von der Leyen.