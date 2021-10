Przewodniczący PE reaguje ws. Polski. Będzie pozew przeciwko Komisji Europejskiej

Konflikt Polski z UE. Komisja Europejska zostanie pozwana

Do uruchomienia mechanizmu warunkowości Parlament Europejski wezwał Komisję Europejską w lipcu. Wyraźnie zaznaczono wówczas, że jeśli KE nie podejmie stosownych działań, to może zostać pozwana za bezczynność, a sprawa trafi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.