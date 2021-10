Morawiecki o swoim wystąpieniu. "Unia musi zrozumieć, że ma obowiązki"

Tusk: Morawiecki zderzył się ze ścianą

Nieco inaczej wystąpienie premiera w PE ocenił przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. - Dzisiaj byliśmy świadkami zderzenia pisowskiego rządu ze ścianą. Żadne argumenty polityków PiS nie przekonały nikogo co do rzetelności wystąpienia premiera Morawieckiego i wspierających go pisowskich europosłów - mówił we wtorek podczas konferencji prasowej w Sejmie.