Morawiecki spotkał się z Le Pen. Fala komentarzy w sieci

Premier wywołał burzę. "Po co nam to?"

O spotkaniu szefa polskiego rządu negatywnie wypowiedział się też Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej. "Premier bierze pod uwagę interes i poglądy skrajnej prawicy we Francji a polskie interesy na tym tracą. Jak napisał Tomasz Orłowski - pierwszy premier w historii UE, który spotyka się z panią Le Pen. Po co nam to?" - czytamy na jego profilu na Twitterze.