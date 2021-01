Szczepionka na COVID. Pożar fabryki w Indiach

Jak informuje amerykańska stacja CNBC, w hinduskiej fabryce produkowana jest szczepionka na COVID opracowana przez Uniwersytet Oksfordzki oraz koncern AstraZeneca. Agencja dodaje, że w nadchodzących dniach w fabryce miała być wdrażana do produkcji amerykański specyfik Novavax.

Serum Institute przekazało, że pożar miał nie wpłynąć na proces produkcyjny. Jednocześnie trwa ustalanie przyczyn wybuchu ognia - niewykluczone jest, że doszło do zwarcia instalacji elektrycznej. Po ugaszeniu okna strażacy znaleźli ciała 5 ofiar - według lokalnych władz mieli to być prawdopodobnie robotnicy budowlani.

Prezes Serum Institute w komunikacie przekazał, że jest "głęboko zasmucony" informacją o śmierci 5 osób. Jednocześnie firma ma inne obiekty, w których produkcja szczepionek będzie kontynuowana. W ciągu roku fabryka ma być w stanie wyprodukować do 2,5 miliarda dawek szczepionki przeciw Covid-19.

Mają one trafić nie tylko do Indii, ale także dla Malediwów, Bangladeszu i Nepalu. W planach jest eksport do krajów południowej Azji, Ameryki Łacińskiej oraz Afryki.