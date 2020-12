Szczepionka na COVID-19. Ozdrowieńcy też powinni skorzystać? "Ja się zaszczepię"

- Jestem ozdrowieńcem i zamierzam zaszczepić się w najbliższym możliwym terminie. Zachęcam wszystkich, by zrobili to samo - tych, którzy nie mieli kontaktu z wirusem, ale także właśnie tych, którzy go przechorowali - mówi WP Marek Posobkiewicz, były Główny Inspektor Sanitarny.

Marek Posobkiewicz jest ozdrowieńcem. Zamierza zaszczepić się na COVID-19 Źródło: Facebook