Grupa nauczycieli w wieku 66-69 lat ze szkół i uczelni, którzy mogą zarejestrować się na szczepienie we wtorek i środę, szacowana jest na ok. 18 tys. osób - poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zapisy potrwają do środy do końca dnia.

Szczepienie na COVID-19. Rejestracja nauczycieli

Do środy do końca dnia mogą rejestrować się też pracownicy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Co ważne, możliwość zgłoszenia się do szczepień we wtorek i w środę mają też nauczyciele i nauczyciele akademiccy, którzy do tej pory nie skorzystali z możliwości rejestracji, a byli do tego uprawnieni.