Szczecin. Rzecznik praw pacjenta interweniuje ws. podejrzenia gwałtu na 8-latce

Lekarze ze szpitala w Szczecinie odmówili zbadania 8-latki, którą miał zgwałcić nastolatek. Sprawę bada prokuratura. Rzecznik praw pacjenta poinformował, że w związku z doniesieniami wszczyna własne postępowanie wyjaśniające.

To do tej placówki przyjechała 13 listopada matka w 9 miesiącu ciąży z 8-letnią córką. Kobieta twierdziła, że jej dziecko zostało zgwałcone przez 12-latka. Chociaż początkowo zapewniono ją, że dziewczynka zostanie zbadana, ostatecznie matkę z dzieckiem odesłano do domu.