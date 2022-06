Szczecin. Chłopiec spędził w zamkniętym aucie kilka godzin. Nie żyje

W środę rano 38-letnia matka zawiozła starsze ze swoich dzieci do przedszkola. Następnie pojechała do miejsca pracy, z którego wyszła przed godz. 17. Wsiadła do samochodu i udała się do żłobka, skąd miała odebrać młodsze dziecko -1,5-rocznego chłopca.