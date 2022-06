Tajemnicza śmierć miss. Zmarła po rutynowym zabiegu

"The Mirror" wskazuje, że Gleycy Correii zmarła dwa miesiące po zabiegu usunięcia migdałków. - Pięć dni po operacji kobieta doznała krwotoku i ponownie trafiła do szpitala. Doszło u niej do zatrzymania akcji serca - przyznał w rozmowie z dziennikarzami "The Mirror" ksiądz Lidiane Alves Oliveira.