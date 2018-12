Sylwester 2018/2019 w Olsztynie - koncerty, atrakcje, wydarzenia

Tegoroczny sylwester Olsztyn postawi w szeregu wielu europejskich miast, które rezygnują z pokazu sztucznych ogni. Zamiast fajerwerków o północy rozbłysną wielokolorowe lasery. W połączeniu z muzyką stworzą na niebie niezwykły pokaz świetlny. Olsztynianie będą bawić się nie tylko na imprezie miejskiej i balach sylwestrowych w centrum, ale również na salach kinowych, w teatrze i w filharmonii.

Olsztyn – sylwester miejski

Olsztyn – sylwester w teatrze i filharmonii

Olsztyn – sylwester w kinie

Sylwester w Olsztynie to gratka dla miłośników kina, którzy w tę wyjątkową noc będą mogli obejrzeć przedpremierowe pokazy filmów. Z ofertami dla kinomanów wychodzą sieci Helios i Multikino. W Heliosie nocą z 31 grudnia na 1 stycznia odbędą się dwa maratony filmowe. Na pierwszym do obejrzenia będą "Władca Paryża" i "Green Book", zaś na drugim – "Pech to nie grzech" i "Teraz albo nigdy". Seanse wystartują o godz. 21.45. W Multikinie pokazy mają potrwać dłużej, bo repertuar obejmuje trzy filmy. Tutaj również do wyboru są dwa warianty: (1) "Pech to nie grzech", "Green Book", "Teraz albo nigdy", (2) "Oni", "Green Book", "Mój piękny syn".