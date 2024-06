Sygnał dla Moskwy, Pekinu i Pjongjangu. Doradca Bidena: możemy być zmuszeni

- Pozostajemy pewni w swojej pozycji na dziś (...) nie musimy zwiększać własnych sił jądrowych, by dorównać lub prześcignąć całkowitą liczbę (głowic) naszych rywali, by z powodzeniem ich odstraszać. Ale bez zmiany kursu, na którym są Rosja, ChRL i Korea Północna (...), możemy dojść do punktu w nadchodzących latach, gdzie zwiększenie liczby rozmieszczonych głowic będzie konieczne - powiedział Vaddi w piątek podczas konferencji stowarzyszenia Arms Control Association w Waszyngtonie.