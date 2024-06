Putin o mobilizacji i broni jądrowej. "Nie pobrzękujemy nuklearną szabelką"

"Nasza taktyczna broń nuklearna jest silniejsza niż bomby użyte w Hiroszimie i Nagasaki"

- Użycie broni nuklearnej może zwiększyć szybkość rozwiązywania problemów specjalnej operacji wojskowej (tak Kreml nazywa wojnę w Ukrainie - przyp. red.), ale byłoby to wprost proporcjonalne do strat. Opieram się na tym, co proponuje sztab generalny i ministerstwo obrony. Szybkość jest ważna, ale ważniejsza jest troska o życie i zdrowie rosyjskiego wojska - mówił.