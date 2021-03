Świętokrzyskie. Przewrócona ciężarówka. Kierowca pijany

Do zdarzenia doszło ok godziny 15.00 w miejscowości Ucisków na terenie powiatu Buskiego. Samochód ciężarowy przewożący kruszywo zjechał z jedni do przydrożnego rowu i przewrócił się na bok. - Na miejsce pojechały nasze zastępy. Zastaliśmy ciężarowy samochód z naczepą w rowie. Pojazd częściowo blokował jezdnię. Pojazd przewoził kruszywo, część ładunku wysypała się na drogę - opisywał cytowany przez serwis echodnia.eu Piotr Dzedzic z buskiej straży pożarnej.