Strzelanina w szkole Teksasie. Transmisja z helikoptera

W jednym z liceów w teksańskim Santa Fe strzelał szaleniec. Służby informują, że kilka osób nie żyje. Placówka od razu została zamknięta, a sprawca jest już w areszcie.

Jak donosi amerykańska telewizja CBS, sprawcą był jeden z uczniów. Wszedł on z bronią do szkoły, uruchomił alarm przeciwpożarowy i zaczął strzelać do uciekających uczniów.